Lotto e Superenalotto estrazioni di Oggi sabato 2 maggio 2026 | numeri e combinazione vincente

Oggi, sabato 2 maggio 2026, sono state estratte le combinazioni vincenti del Lotto e del SuperEnalotto. Le estrazioni si sono svolte alle 20:00 e le giocate sono state possibili fino alle 19:30. Nella precedente estrazione di giovedì 30 aprile 2026, nessuna combinazione ha raggiunto i premi di 6 o 5+.

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 30 aprile 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:Ruota1° ritard.2° ritard.3° ritard.4° ritard.5° ritard.Bari: 41 (114) 67 (87) 66 (75) 10 (66) 16 (56)Cagliari: 41 (92) 52 (66) 63 (58) 12 (50) 32 (46)Firenze: 33 (75) 78 (63) 28 (62) 64 (54) 69 (47)Genova: 66 (74) 6 (64) 25 (50) 3 (48) 53 (45)Milano: 77 (71) 61 (65) 88 (55) 15 (53) 74 (51)Napoli: 40 (99) 1 (78) 8 (53) 81 (44) 3 (39)Palermo: 45 (93) 90...🔗 Leggi su Quifinanza.it

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