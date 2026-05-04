SuperEnalotto due 5 in Lombardia | vinti oltre 48mila euro

Nelle estrazioni del SuperEnalotto del 30 aprile e 2 maggio 2026, due diverse province della Lombardia hanno registrato vincite di livello cinque. In totale, i premi assegnati superano i 48mila euro. Questi risultati hanno riacceso l'interesse tra i giocatori della regione, che si sono concentrati sulle due estrazioni di inizio maggio. La Lombardia si conferma protagonista in questa fase del gioco, con due vincite importanti in pochi giorni.

Due vincite in pochi giorni hanno riacceso l'entusiasmo dei giocatori lombardi del SuperEnalotto. Nelle estrazioni di giovedì 30 aprile e sabato 2 maggio 2026, la Lombardia è tornata protagonista con due "5" centrati in altrettante province, per un valore complessivo superiore ai 48mila euro. Lo.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Leggi anche: SuperEnalotto, a Forino centrati due "5": vinti oltre 40mila euro Leggi anche: SuperEnalotto: vinti oltre 64mila euro a Cava de' Tirreni Contenuti di approfondimento Temi più discussi: SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto oggi, 28 aprile 2026: estrazione e numeri vincenti; La dea bendata bacia la città, centrato un 5 da oltre 30mila euro; SuperEnalotto, festa in Lombardia: a Abbiategrasso (MI) centrato un 5 da oltre 30mila euro. Superenalotto, oggi estrazione straordinaria e intanto la Lombardia si consola con due 5In palio questa sera un montepremi di 158 milioni e 700mila euro, il più alto al mondo. L’ultimo 6 cosi un anno fa a Desenzano del Garda ... ilgiorno.it SuperEnalotto, due 5 in Lombardia: vinti oltre 48mila euroDue vincite SuperEnalotto in Lombardia il 30 aprile e 2 maggio 2026: un 5 a Olginate e uno a Morbegno per oltre 48mila euro totali. milanotoday.it Il Friuli Venezia Giulia sfiora il grande sogno al SuperEnalotto. - facebook.com facebook