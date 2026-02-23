SuperEnalotto a Forino centrati due 5 | vinti oltre 40mila euro

Due vincite da oltre 40 mila euro sono state realizzate a Forino, dove sono stati centrati due

La Campania sorride con il SuperEnalotto. Nell'estrazione di venerdì 20 febbraio, come riporta Agipronews, centrati due "5" da 20.349,09 euro ciascuno a Forino, in provincia di Avellino, presso il Minimarket in via Casaldamato, 39. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 24 febbraio, sale a 125,3 milioni di euro. AvellinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Riforma Lotto e SuperEnalotto, Associazioni Familiari della Campania e FINETICA: "Lo Stato non può costruire il proprio bilancio sulla fragilità delle famiglie" 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

