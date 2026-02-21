SuperEnalotto | vinti oltre 64mila euro a Cava de' Tirreni
Vincite per oltre 64 mila euro a Cava de' Tirreni nel concorso di SuperEnalotto di venerdì 20 febbraio. La giocata fortunata è stata effettuata in un bar del centro cittadino, dove un cliente ha scoperto di aver centrato una somma significativa. Anche se il
Si nasconde ancora il "6" nell'estrazione di SuperEnalotto del cc n. 30 di venerdì 20 febbraio, con il Jackpot che arriva a 124,4 milioni di euro in palio per il concorso di questa sera sabato 21 febbraio 2026. È festa però per una persona che ha centrato 1 punto 4SS e 1 punto 4 da 64.779,38 euro complessivi. La giocata vincente è stata realizzata a Cava Dé Tirreni presso il punto di vendita Sisal Tabacchi Siani situato in Piazza Abbro, 11. La combinazione vincente è stata: 30 – 34 – 41 – 42 – 49 – 83 – J 64– SS 77. Il concorso SuperEnalotto SuperStar di venerdì 20 febbraio ha assegnato 242.🔗 Leggi su Salernotoday.it
