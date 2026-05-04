SuperEnalotto colpo da 23mila euro a Olginate | il fortunato è un cliente

Un giocatore ha vinto 23mila euro al SuperEnalotto in un bar di Olginate. La schedina vincente è stata convalidata nel locale situato nel centro del paese. Nella vicina città di Lecco, qualche giorno fa, un altro giocatore ha ottenuto una somma simile con una schedina del SuperEnalotto. La vincita di Olginate si aggiunge alle recenti giocate fortunate nella zona, attirando l’attenzione di chi frequenta il punto vendita.

? Cosa scoprirai Dove si trova esattamente il bar che ha ospitato la vincita?. Quale altra città vicina ha registrato un premio simile pochi giorni fa?. Quanto incide il gioco retail sul volume d'affari della provincia lecchese?. Perché i piccoli centri mantengono così alti i flussi economici delle scommesse?.? In Breve Vincita di 24.920,95 euro registrata sabato scorso presso la Tabaccheria Peretti di Morbegno.. Volume d'affari gioco retail in provincia di Lecco pari a 84 milioni di euro.. Scommesse dirette in ricevitoria nella zona lecchese per un valore di 13 milioni di euro.. Il premio di Olginate è avvenuto giovedì scorso presso il Bar La Pontevilla.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - SuperEnalotto, colpo da 23mila euro a Olginate: il fortunato è un cliente Notizie correlate Leggi anche: A Olginate vinti 23mila euro con un "5" al SuperEnalotto 10eLotto, vinti 250mila euro: colpo grosso a Igea Marina. L’identikit del fortunato: “Un cliente di passaggio”Rimini, 17 marzo 2026 – La dea bendata, lunedì pomeriggio, ha fatto tappa sul lungomare di Igea Marina. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Muravera fortunata: doppia vincita al Lotto da 36mila euro nella stessa tabaccheria; Lotto, colpo da oltre 23mila euro ad Alba; Superenalotto, 6 da quasi 157 milioni: la notizia poco fa. SuperEnalotto, Friuli Venezia Giulia a un passo dal colpo grosso: centrati due 5Il Friuli Venezia Giulia sfiora il grande sogno al SuperEnalotto e porta a casa una vincita importante. Nell’estrazione di sabato 2 maggio 2026, a Trieste sono stati centrati due 5 nello stesso punt ... nordest24.it SuperEnalotto, colpo a Torino: centrato un 5 da oltre 26mila euroSuperEnalotto Torino vincita, 5 da 26mila euro Torino, Tabaccheria Francesco Largo Cesare, jackpot SuperEnalotto 154 milioni, vincite Piemonte gioco, Agipronews dati gioco, spesa gioco Torino Piemonte ... giornalelavoce.it Lotto e Superenalotto, l'estrazione di oggi: in palio il jackpot più alto al mondo - facebook.com facebook