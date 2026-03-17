Un giocatore del 10eLotto ha vinto 250mila euro a Igea Marina. L'estrazione si è svolta lunedì pomeriggio sul lungomare, e il vincitore è stato descritto come un cliente di passaggio. La notizia è stata diffusa dalle autorità competenti, senza fornire ulteriori dettagli sull’identità dell’estratto. Nessuna informazione è stata resa nota riguardo alle modalità della vincita o alla località esatta dell’evento.

Rimini, 17 marzo 2026 – La dea bendata, lunedì pomeriggio, ha fatto tappa sul lungomare di Igea Marina. In silenzio, come spesso accade, lasciando dietro di sé una vincita da 250mila euro al 10eLotto con una giocata da appena quattro euro. Sono da poco passate le 15 quando, alla tabaccheria di via Pinzon 86, Mattia Amenduni – 28 anni, titolare da due – riapre l’attività. Come un arbitro che controlla il campo prima del fischio d’inizio, Amenduni verifica le giocate. “Era un pomeriggio normalissimo – racconta – poi controllando le estrazioni è saltata fuori questa vincita incredibile ”. Una dinamica che può sorprendere, ma che nel 10eLotto è tutt’altro che rara: le vincite non vengono sempre scoperte sul momento, perché il cliente può controllare la schedina anche in un secondo tempo, oppure è il punto vendita a verificare successivamente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - 10eLotto, vinti 250mila euro: colpo grosso a Igea Marina. L’identikit del fortunato: “Un cliente di passaggio”

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