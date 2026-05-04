A Olginate vinti 23mila euro con un 5 al SuperEnalotto

Ancora una volta la fortuna bussa alla porta del Lecchese. La scorsa settimana si sono registrate infatti vincite nel territorio. A Olginate, giovedì, un fortunato o una fortunata ha realizzato un "5" al SuperEnalotto da 23.184 euro. La giocata è stata registrata al "Bar La Pontevilla" in via.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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