Superbike Nicolò Bulega ormai è in lotta solo con il libro dei record Si segnalano Baldassarri e Montella

Nell'ambito della Superbike, Nicolò Bulega sta avendo una stagione eccezionale, avendo stabilito nuovi record. Accanto a lui, Baldassarri e Montella si sono distinti nelle ultime gare. La competizione si fa sempre più intensa e i risultati ottenuti dai tre piloti sono stati oggetto di attenzione da parte degli addetti ai lavori. La stagione prosegue con sfide che coinvolgono diversi protagonisti del campionato.

Nicolò Bulega continua a riscrivere i libri dei record della superbike. Il pilota del team Ducati Aruba, infatti, ha completato la tripletta anche in occasione del fine settimana del Gran Premio di Ungheria, quarto appuntamento del Mondiale 2026 e ha ufficialmente dato il via alla fuga verso il titolo. La classifica generale, dopotutto, parla chiaro. Anche se siamo solamente all’inizio della stagione il pilota emiliano sta veleggiando su ritmi clamorosi. Il ducatista vola con 248 punti contro i 166 di Iker Lecuona. Un gap di ben 82 lunghezze che parla chiaro. I numeri, come spesso capita, sottolineano in maniera accurata uno scenario già di per sé senza precedenti.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Superbike, Nicolò Bulega ormai è in lotta solo con il libro dei record. Si segnalano Baldassarri e Montella Notizie correlate Superbike Australia: Bulega vince gara-1 davanti a Montella e BaldassarriPronostico rispettato nella prima giornata di gare del Mondiale Superbike 2026 in Australia. Leggi anche: LIVE Superbike, GP Australia 2026 in DIRETTA: Bulega in testa davanti a Montella e Baldassarri! Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: SBK Balaton, Bulega ormai illegale: quarta tripletta consecutiva!; Nicolò Bulega a Balaton Park si prepara a riscrivere i record della Superbike; SBK 2026. GP di Ungheria a Balaton Park. Nicolò Bulega vince anche la gara sprint [GALLERY]; SBK Ungheria 2026: Orari TV, Programma e dove vedere le gare di Bulega al Balaton Park. Superbike, Nicolò Bulega ormai è in lotta solo con il libro dei record. Si segnalano Baldassarri e MontellaNicolò Bulega continua a riscrivere i libri dei record della superbike. Il pilota del team Ducati Aruba, infatti, ha completato la tripletta anche in ... oasport.it Superbike, Bulega ha già messo in tasca mezzo titolo mondialeNicolò Bulega si regala al Balaton Park un’altra pagina di storia nel mondiale Superbike e grazie alla proverbiale affinità col gradino alto del ... corriereromagna.it ALVARO BAUTISTA: "BULEGA NON HA RIVALI, IO INVECE AVEVO RAZGATLIOGLU E REA". LA RISPOSTA DI NICOLÒ BULEGA: "CORRE ANCHE LUI, SI STA INSULTANDO" Alvaro Bautista, nella giornata di ieri, aveva commentato il record di vittorie cons - facebook.com facebook Per ora in SBK c’è un solo dominatore: Nicolò Bulega Riuscirà a continuare la sua striscia vincente Il Round Motul di Ungheria vi aspetta sabato dalle 15:15 con la Race 1. Domenica non perdetevi la Tissot Superpole Race e la Race 2 a partire dalle 14:2 x.com