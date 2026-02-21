Superbike Australia | Bulega vince gara-1 davanti a Montella e Baldassarri

Nella prima gara della Superbike in Australia, Bulega ha conquistato la vittoria davanti a Montella e Baldassarri, portando a casa il primo podio stagionale. La gara si è svolta a Phillip Island, dove il pilota emiliano, dopo aver ottenuto la pole position, ha guidato con decisione fin dall'inizio. I tre italiani si sono alternati nel ritmo, regalando emozioni ai tifosi presenti. La competizione continua con la prossima corsa in programma tra pochi giorni.

Pronostico rispettato nella prima giornata di gare del Mondiale Superbike 2026 in Australia. Nicolò Bulega, additato da più parti come grande favorito della stagione, ha infatti vinto d’autorità gara-1 di Phillip Island rifilando oltre 4,5” a tutta la concorrenza con la sua Panigale V4 R. E questo dopo aver centrato anche la superpole con il crono di 1:28.244, a due decimi e mezzo dal suo stesso record della pista (la pole del 2024) e con oltre 4 decimi di margine. Meno pronosticabili, invece, i piloti che hanno accompagnato l’asso del team Aruba.it Ducati sul podio, entrambi connazionali, entrambi militanti in team indipendenti, entrambi in sella al bolide di Borgo Panigale ed entrambi alla prima apparizione in carriera sul podio della Superbike: Yari Montella del team Barni Spark e Lorenzo Baldassarri del team GoEleven.🔗 Leggi su Gazzetta.it

