LIVE Superbike GP Australia 2026 in DIRETTA | Bulega in testa davanti a Montella e Baldassarri!

Il Gran Premio di Australia 2026 di Superbike si svolge con Bulega in testa, seguito da Montella e Baldassarri. La gara si svolge a Melbourne, dove i piloti affrontano condizioni di caldo intenso e una pista scivolosa. Lecuona si spinge in settima posizione, mentre il compagno di squadra di Bulega mira a superare i gemelli Lowes. La competizione resta aperta, con sorprese e sorpassi che tengono alta la tensione. Lo spettacolo continua sul circuito australiano.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -11 Lecuona sale in settima posizione, il compagno di team di Bulega punta la coppia formata dai gemelli Lowes. -12 Bassani al quarto posto, porta 4 italiani nelle prime 4 posizioni. -13 La situazione dei primi cinque al momento: 1 BULEGA 8 LEAD 1'29.168 2 MONTELLA 8 +2.888 1'29.777 3 BALDASSARRI 8 +5.210 1'29.707 4 BASSANI 8 +6.075 1'29.820 5 LOWES 8 +6.207 1'29.899 -14 Ottimo il recupero di Oliveira che si porta in tredicesima posizione, era partito ultimo. -15 Bassani supera la moto numero 14 di Lowes e punta al gemello con la 22 che occupa la quarta piazza.