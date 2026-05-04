Super Bad in concerto presso l' Exfila per la rassegna Move On

Si è conclusa presso l'Exfila la rassegna Move On con il concerto dei Super Bad, accompagnati dall'apertura di Mopoke. Il gruppo, nato a Firenze nel 2018, propone musica funk e vede tra i suoi membri il sassofonista Marco Caponi, che ha collaborato con diversi artisti e progetti musicali. La serata ha visto esibirsi i Super Bad in un live che ha richiamato un pubblico appassionato di questo genere musicale.

Chiude la rassegna Move On il concerto dei Super Bad con l’apertura di Mopoke. Super Bad è un progetto di musica funk, fondato a Firenze nel 2018 dal sassofonista Marco Caponi (già musicista dei Dirotta su Cuba, Drusilla Foer, Alessandro Cattelan & Street Clerks, Funkoff, Paolo Ruffini, Lorenzo.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Meraz e Quiet Quartet in concerto all'Exfila per la rassegna Move OnContinua stagione di Move On, rassegna dedicata alle nuove istanze della musica di Music Pool in collaborazione con Exfila e Arci Firenze, con due... Move Off, rassegna di danza contemporaneaDa oggi al 24 maggio riparte, al Teatro comunale Vittorio Alfieri di Castelnuovo Berardenga, la Rassegna internazionale di danza contemporanea Move... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Tra le cose mai viste fatte da Bad Bunny al Super Bowl c'è anche quella di essersi esibito in un total look Zara; I 70s sono ovunque nei sample moderni: le canzoni che hanno costruito la musica di oggi; Jonah Hill – il futuro e opinioni su David O. Russell; Breaking Bad - Reazioni collaterali: cast e trama episodio 3x11 su Sky Atlantic HD. Balli a ritmo di funky jazz Il Festival saluta con Superbad in concerto al CasseroSpetta al gruppo fiorentino chiudere l'edizione 2025 del Piazze d’armi e di città. L’appuntamento è per il 9 luglio con una rosa di musicisti che vantano molte collaborazioni di grido POGGIBONSI. ilcittadinoonline.it Dopo aver conquistato il palco dell’Halftime Show al Super Bowl, Bad Bunny potrebbe essere il protagonista anche della serata d’apertura dei Mondiali 2026 Un’altra performance destinata a far parlare il mondo - facebook.com facebook