Meraz e Quiet Quartet in concerto all' Exfila per la rassegna Move On

All'Exfila si sono esibiti due gruppi emergenti del jazz fiorentino nell'ambito della rassegna Move On, organizzata da Music Pool in collaborazione con Exfila e Arci Firenze. La serata ha visto sul palco Meraz e Quiet Quartet, due formazioni che rappresentano le nuove tendenze della scena musicale locale. La stagione di Move On continua con appuntamenti dedicati alle espressioni più innovative della musica contemporanea.

Continua stagione di Move On, rassegna dedicata alle nuove istanze della musica di Music Pool in collaborazione con Exfila e Arci Firenze, con due gruppi emergenti del jazz fiorentino: MERAZ e Quiet Quartet.Meraz è un quartetto jazz sperimentale nato nel 2021 dall’urgenza creativa di Mattia Hagge.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Jazz protagonista al Cinematocasa: Chiara Minaldi Quartet e Alessandra Mirabella Quartet in concertoProsegue al Cinematocasa di Palermo la seconda edizione di Jazz Up Close – 15 More Nights of Creative Stories, la rassegna che pone al centro... Prosegue Jazz Up Close, Francesco Patti Quartet e Lino Costa Quartet in concerto da CinematocasaVenerdì 20 febbraio sarà protagonista il Francesco Patti Quartet con il progetto “Four in One”, un omaggio al jazz nella sua dimensione più classica,...