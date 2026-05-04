Sup & Disabilità Cognitiva | il mare per tutti al Centro sportivo di Pentimele
Il 17 maggio, dalle ore 10 alle 12, il Centro Sportivo Andrea Maria di Pentimele diventa il luogo simbolo di un'iniziativa straordinaria: il primo Open Day gratuito del progetto "Sup & Disabilità Cognitiva – Il mare per tutti", promosso da ASI Calabria, in collaborazione con l'A.S.D. Blue Tribe e.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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