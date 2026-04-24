Scartati tutti i progetti dei privati per riqualificare il centro sportivo Cappelli

Il Comune ha deciso di non proseguire con nessuna delle quattro proposte ricevute dai privati per la riqualificazione del centro sportivo Cappelli, situato nella zona Tibaldi. Le proposte sono state giudicate non di interesse pubblico e quindi scartate, fermando così ogni eventuale progetto di intervento sulla struttura. La decisione mette fine a qualsiasi iniziativa privata relativa all'area, senza ulteriori sviluppi in merito.

Nessuna delle quattro proposte arrivate al Comune per il centro sportivo Cappelli (zona Tibaldi) è stata ritenuta di interesse pubblico e, dunque, nessuna di loro andrà avanti. Lo ha deliberato la giunta di Milano, prendendo atto dell'esito (negativo) della conferenza preliminare dei servizi che.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Centro sportivo del Bione, via libera del Consiglio ai privati con la protesta della minoranza che abbandona l’aulaLecco, 1 aprile 2026 – Ultimo gol a porta vuota sul campo del Centro sportivo comunale di Lecco per il sindaco Mauro Gattinoni e i consiglieri di... Il ministro Locatelli: "Persone con disabilità al centro dei progetti"Il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli ha affrontato alcuni argomenti e progetti cruciali per questo settore, nell’ambito dell’incontro...