Pentimele Arcudi | Potrebbe diventare un grande parco urbano sportivo aperto e gratuito

Il sindaco Arcudi ha annunciato che il parco di Pentimele potrebbe trasformarsi in un grande spazio pubblico, dedicato a sport e svago, senza costi di ingresso. La decisione deriva dalla necessità di valorizzare un’area ancora libera e immersa nel verde, con vista sul mare. La proposta mira a creare un luogo aperto a tutti, dove adulti e bambini possano praticare attività all’aperto. La discussione sulla futura destinazione dell’area si accende proprio perché si tratta di una delle poche zone ancora non edificata lungo la costa.

In una nota del movimento politico La Strada, l'intervento della restauratrice, conservatrice dei beni culturali sulla "necessità di un cambio di paradigma" "Il dibattito sul parco di Pentimele non solo è legittimo, ma probabilmente necessario, perché riguarda una delle poche aree ancora libere, verdi e affacciate sul mare. Proprio per questo occorre alzare lo sguardo e cambiare paradigma. L’idea di un centro congressi può essere condivisibile in astratto. Nessuno nega l’importanza del turismo business o la necessità di creare lavoro. Il punto è dove e a quale prezzo urbano e sociale". Così Anna Arcudi, restauratrice conservatrice dei beni culturali, che in una nota aggiunge: "Pentimele infatti non è un lotto qualunque.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

