Suo figlio ha bisogno di cure per 120 mila euro ma l’anziana non ci casca La presa in giro al telefono | come ha fatto scattare la trappola – Il video

Un'anziana donna ha ricevuto una chiamata in cui veniva detto che suo figlio aveva bisogno di 120 mila euro per cure mediche. La voce all’altro capo del telefono si presentava come un medico dell’ospedale Molinette di Torino, annunciando un’urgenza di pagamento. La donna ha intuito che si trattava di una truffa e non ha ceduto alle richieste del falso operatore. È stato diffuso un video che mostra come si è svolta la telefonata.

Al telefono si spacciava per un medico dell’ospedale Molinette di Torino che voleva avvertirla di una spesa urgente da saldare per le cure di suo figlio. Peccato però che la signora di 85 anni dall’altro capo del telefono di figli maschi non ne ha mai avuti. L’anziana, quindi, non ha solo scoperto ma anche sventato la truffa, facendo da spalla ai carabinieri. L’anziana è stata al gioco, fingendo anche di essere preoccupata, finché non è finita in arresto una donna polacca di 41 anni. «Non sono pronta a un dolore così»: la truffa sventata. Aveva ricevuto la chiamata direttamente al telefono fisso della sua abitazione a Mappano, nel Torinese. Un uomo chiedeva 120 mila euro per le spese mediche di suo figlio malato.🔗 Leggi su Open.online

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