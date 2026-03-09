Suo figlio ha investito una bambina deve pagare l' anziana non ci casca | i finti poliziotti a casa trovano i veri carabinieri

Un'anziana è stata vittima di un tentativo di truffa da parte di falsi poliziotti che si sono presentati a casa sua, accusando il figlio di aver investito una bambina e chiedendo denaro. Tuttavia, i truffatori sono stati intercettati dai veri carabinieri, che erano presenti in zona e sono entrati nell'abitazione. La situazione si è conclusa senza ulteriori conseguenze.

Il 23enne è stato immediatamente immobilizzato, mentre il 42enne si è dato alla fuga a bordo della propria auto, venendo bloccato dopo pochi minuti nella prima periferia di Cesena I finti poliziotti a casa dell'anziana messa nel mirino hanno trovato i veri carabinieri e il raggiro per fortuna è sfumato. Il 5 marzo i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Cesena hanno arrestato un 42enne ed un 23enne, entrambi residenti nella provincia di Caserta, accusati di tentata truffa aggravata ai danni di un’anziana. Nella circostanza il 42enne è stato anche denunciato per resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

