Summit in Armenia l’Europa prova a fare squadra oltre i confininews dal nostro inviato

Un vertice europeo si tiene in Armenia, con la presenza di rappresentanti di vari Paesi europei, ma sorprendentemente anche di un rappresentante canadese. La partecipazione di un paese extraeuropeo in questo contesto solleva domande sulla natura e gli obiettivi dell’incontro. L’evento si svolge in un momento in cui l’Europa cerca di rafforzare i rapporti e condividere strategie oltre i confini tradizionali.

(Adnkronos) – Ma cosa ci fa il Canada a un vertice europeo. in Armenia? Sembra una domanda strana, ma racconta bene il momento che stiamo vivendo. Nel disordine globale e nella nuova geometria geopolitica ridisegnata da Donald Trump, il Canada guidato da Mark Carney si avvicina sempre di più all’Europa. E infatti è l’ospite d’onore. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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