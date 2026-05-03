Il presidente francese Emmanuel Macron è arrivato domenica a Erevan, in Armenia, per partecipare all’ottavo vertice della Comunità politica europea. All’aeroporto è stato ricevuto dal capo dello Stato armeno, Vahagn Khachaturyan. L’incontro si svolge in un momento di attenzione internazionale sulla regione. La visita di Macron si inserisce nel programma del summit, che si tiene nel capoluogo armeno.

Il presidente francese Emmanuel Macron è atterrato domenica a Erevan, in Armenia, alla vigilia dell’ottavo vertice della Comunità politica europea, accolto dal capo dello Stato armeno Vahagn Khachaturyan. I leader di quasi 50 paesi si riuniranno nella capitale armena, tra cui i 27 Stati membri dell’ Unione europea e i suoi partner. Presente anche il presidente ucraino Volodymir Zelensky. La guerra in Ucraina e la situazione in Medio Oriente saranno in cima all’ordine del giorno. Il vertice sarà copresieduto dal presidente del Consiglio europeo António Costa e dal primo ministro armeno Nikol Pashinyan. Parteciperà come ospite anche il primo ministro canadese Mark Carney.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Armenia, Macron arriva a Erevan per il summit della Comunità politica europea

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