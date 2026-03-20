Bossi leghisti a Gemonio in ricordo del fondatore | videonews dal nostro inviato

La Lega si è riunita davanti alla villa di Gemonio per ricordare il suo fondatore, Umberto Bossi, recentemente scomparso. I leghisti presenti hanno partecipato a un incontro commemorativo, mentre un nostro inviato ha ripreso le immagini dell'evento. La cerimonia si è svolta in un clima di rispetto e raccoglimento, con membri del partito che hanno reso omaggio alla figura storica del movimento.

(Adnkronos) – La Lega, in lutto per la morte del fondatore Umberto Bossi, si ritrova davanti alla villa di Gemonio. Tra i primi ad arrivare il figlio Renzo e il ministro Giorgetti. Tra gli striscioni appesi fuori dalla casa del Senatur, anche quello che recita: "Saremo per sempre i tuoi giovani padani". —[email protected] (Web Info) ------------- Periodicodaily è un marchio di ArToWork sp z o o - Rynek GLowny 28 - 31-010 Krakow POLAND ----------------- NIP 6762667378 - REGON 528402511 - KRS 0001100769 . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Meloni chiude la missione asiatica, le videonews dal nostro inviato(Adnkronos) – Da Seul, Giorgia Meloni chiude la missione asiatica lanciando un messaggio netto: in una fase di tensioni crescenti, solo alleanze... Crans-Montana, la videonews del nostro inviato(Adnkronos) – Le news di oggi da Crans-Montana, dopo la tragedia di Capodanno causata dall'incendio che ha provocato la morte di decine di giovani... Aggiornamenti e notizie su Bossi leghisti a Gemonio in ricordo del... Temi più discussi: La malattia, il ritiro dopo la notte delle scope, il palco negato a Pontida e la distanza con Salvini: gli ultimi anni di Bossi, tra silenzi e amarezze; Dove viveva Umberto Bossi?; E’ morto Umberto Bossi. I leghisti lecchesi: Buon viaggio grande capo. Bossi, leghisti a Gemonio in ricordo del fondatore: videonews dal nostro inviato(Adnkronos) - La Lega, in lutto per la morte del fondatore Umberto Bossi, si ritrova davanti alla villa di Gemonio. Tra i primi ad arrivare il figlio Renzo e il ministro Giorgetti. Tra gli striscioni ... cn24tv.it Umberto Bossi, lo striscione affisso davanti alla sua casa a Gemonio: Saremo per sempre i tuoi Giovani padaniPer sempre vota Bossi. È lo scritta sullo striscione, in verde con il Sole ... msn.com È morto Umberto Bossi, l’uomo che ha dato vita alla Lega Nord. Ha inventato un linguaggio e con Berlusconi ha cambiato la politica, dando cittadinanza e voce alla maggioranza silenziosa dell’Italia, la destra. - facebook.com facebook Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord, è morto a 84 anni. Ricordi e aneddoti firmati da @PaolaSacchi3 x.com