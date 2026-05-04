Summit europeo in Armenia Energia Ucraina e la nuova sfida dei dazi

Oggi si apre a Yerevan l’ottavo summit della comunità politica europea, con la partecipazione dei leader dei paesi membri. L’incontro si concentra su temi come l’energia, la situazione in Ucraina e le restrizioni commerciali legate ai dazi. La riunione si svolge in un momento di particolare attenzione internazionale, con discussioni su questioni di sicurezza e cooperazione tra le nazioni europee e i paesi vicini.

In Armenia, inizia oggi l’ottavo summit della comunità politica europea. I leader si ritrovano a Yerevan per una cooperazione più stretta. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Summit europeo in Armenia. Energia, Ucraina e la nuova sfida dei dazi Summit europeo in Armenia. Energia, Ucraina e la nuova sfida dei dazi Notizie correlate Armenia, Macron arriva a Erevan per il summit della Comunità politica europeaIl presidente francese Emmanuel Macron è atterrato domenica a Erevan, in Armenia, alla vigilia dell’ottavo vertice della Comunità politica europea,... Leggi anche: La Corte Suprema boccia i dazi Usa, ma Trump sfida i giudici: «Non mi fermo». E annuncia una nuova stangata mondiale Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Riunione della comunità politica europea, 4 maggio 2026; Epc summit a Yerevan, Meloni: Anticipare le crisi e non solo reagire; Il 3-4 maggio a Yerevan l'ottavo summit della Comunità Politica Europea; Armenia, Macron arriva a Erevan per il summit della Comunità politica europea. Meloni in Armenia per il summit Cpe. Con vista sugli UsaSu Yerevan, la capitale dell'Armenia che oggi ospita l'ottava riunione della Comunità politica europea, Donald Trump incombe allo stesso modo del biblico monte Ararat, il più alto della Turchia che si ... ilgiornale.it Costa, 'summit in Armenia è storico, qui celebriamo storia di pace'Oggi è un evento storico perché, per la prima volta, la Comunità Politica Europea (Epc) si riunisce qui nel Caucaso meridionale e perché colloca l'Armenia nel cuore dell'Europa, esattamente dove le s ... ansa.it Il vicesindaco di Ferrara Alessandro Balboni ha partecipato a Bruxelles al summit europeo delle città sostenibili - facebook.com facebook “Sono arrivata a Yerevan, in Armenia, per il Summit della Comunità politica europea. Il panorama geopolitico cambia rapidamente, ma sempre più paesi vedono nell’Europa un faro di stabilità. Qui per rafforzare la cooperazione e le partnership, in e nel mo x.com