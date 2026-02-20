La Corte Suprema boccia i dazi Usa ma Trump sfida i giudici | Non mi fermo E annuncia una nuova stangata mondiale

La Corte Suprema ha respinto i dazi imposti dagli Stati Uniti, ma Donald Trump ha dichiarato di non voler rinunciare alle sue misure commerciali. Il presidente ha accusato alcuni giudici di non essere patrioti e di tradire la Costituzione. Nel frattempo, Trump ha anche annunciato nuove tariffe che colpiranno altri paesi, promettendo di rafforzare le aziende americane. La disputa tra potere giudiziario e esecutivo si fa sempre più accesa. La tensione tra le parti continua a salire.

«Sono deluso. Mi vergogno di certi membri della Corte, non sono patrioti e sono sleali alla nostra Costituzione». Non usa mezzi termini Donald Trump per commentare la clamorosa sentenza con cui la Corte Suprema degli Stati Uniti ha bocciato, con una maggioranza di 6 voti a 3, l’architettura dei dazi imposta dalla sua amministrazione. In una conferenza stampa carica di tensione alla Casa Bianca, il presidente ha definito i giudici «una vergogna per la nostra nazione», scagliandosi in particolare contro i tre togati conservatori che si sono uniti ai liberal nel dichiarare illegittimo l’uso dell’ International Emergency Economic Powers Act per tassare le importazioni.🔗 Leggi su Open.online

