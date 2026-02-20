La Corte Suprema boccia i dazi Usa ma Trump sfida i giudici | Non mi fermo E annuncia una nuova stangata mondiale
La Corte Suprema ha respinto i dazi imposti dagli Stati Uniti, ma Donald Trump ha dichiarato di non voler rinunciare alle sue misure commerciali. Il presidente ha accusato alcuni giudici di non essere patrioti e di tradire la Costituzione. Nel frattempo, Trump ha anche annunciato nuove tariffe che colpiranno altri paesi, promettendo di rafforzare le aziende americane. La disputa tra potere giudiziario e esecutivo si fa sempre più accesa. La tensione tra le parti continua a salire.
«Sono deluso. Mi vergogno di certi membri della Corte, non sono patrioti e sono sleali alla nostra Costituzione». Non usa mezzi termini Donald Trump per commentare la clamorosa sentenza con cui la Corte Suprema degli Stati Uniti ha bocciato, con una maggioranza di 6 voti a 3, l’architettura dei dazi imposta dalla sua amministrazione. In una conferenza stampa carica di tensione alla Casa Bianca, il presidente ha definito i giudici «una vergogna per la nostra nazione», scagliandosi in particolare contro i tre togati conservatori che si sono uniti ai liberal nel dichiarare illegittimo l’uso dell’ International Emergency Economic Powers Act per tassare le importazioni.🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Corte Suprema Usa boccia i dazi di Trump: «Non poteva imporli». Ma il tycoon insiste: «Subito una nuova tariffa del 10% per tutti»
Leggi anche: La Corte Suprema Usa boccia i dazi di Trump: "Non può imporli". La replica: "Deludente, provo vergogna per alcuni giudici"
La Corte Suprema abbandona Trump: fine dell’immunità, il processo inizia ora
Argomenti discussi: Stati Uniti, la Corte Suprema blocca i dazi di Trump. Ecco perché è una sentenza storica; La Corte Suprema Usa boccia i dazi di Donald Trump; Dazi Usa sul vino, la Corte Suprema li boccia: ma per l'Uiv è rischio paralisi dell'export; La Corte Suprema degli Stati Uniti boccia i dazi imposti da Trump.
La Corte Suprema Usa boccia i dazi di Trump: «Non ha il potere di imporli, sono illegali»La Corte Suprema degli Stati Uniti ha annullato i dazi imposti dal presidente Trump. Secondo la sentenza, i dazi non possono essere imposti con una legge prevista per le emergenze nazionali. La ... corriere.it
Schiaffo a Trump, la Corte Suprema Usa boccia i dazi voluti dal presidente: Sono illegali, non ha il potere di imporliLa Corte Suprema Usa ha bocciato i dazi voluti dal presidente statunitense Donald Trump con sei voti a favore e tre contrari. I giudici hanno stabilito che Trump non può imporre dazi in base all’Inter ... tpi.it
Donald Trump ha imposto i dazi violando la legge americana: lo ha stabilito la Corte Suprema. Sotto il profilo giuridico è una sentenza fondamentale. Ma sotto il profilo politico: dove sono finiti tutti i MAGA Dove sono quelli che dicevano che i dazi sono una o - facebook.com facebook
Donald Trump: "La Corte Suprema una vergogna, ha subito influenze straniere" x.com