Nella notte tra il 3 e il 4 maggio, a Milano, un uomo di 29 anni è stato fermato dalla Polizia Locale mentre era in sella a uno scooter senza patente e con una targa falsa. Dopo un inseguimento durato diversi minuti, gli agenti sono riusciti a bloccare il veicolo e ad arrestarlo. Sono state sequestrate sia la moto che la targa irregolare.

Milano, 4 maggio 2026 – Un 29enne che guidava senza patente e con una una targa finta sul sul suo scooter è stato arrestato la scorsa notte dalla Polizia Locale a Milano. All'alt in piazzale Maciachini il conducente è fuggito dando vita a un inseguimento che si è protratto per diversi chilometri tra le vie della zona, anche contromano e in parte sul marciapiede. L’inseguimento si è concluso quando gli operatori sono riusciti a bloccare il mezzo accertando che l’uomo era privo di patente di guida poiché revocata e si trovava alla guida di un ciclomotore già sottoposto a provvedimenti amministrativi. Sul veicolo era inoltre presente una targa artigianale.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sullo scooter senza patente e con targa finta: arrestato un 29enne dopo un lungo inseguimento

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