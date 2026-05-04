Due uomini condividono lo stesso nome, Eduardo Halfon, uno dei quali è anche l’autore del libro «Canción», pubblicato dalla casa editrice Il Saggiatore e tradotto da Ilide Carmignani. La narrazione si concentra sulle ricerche di un nonno scomparso e sulla guerriglia perduta, intrecciando storie e memorie legate a questa figura e a quegli eventi. La vicenda si dipana tra ricordi personali e fatti storici, senza giudizi o interpretazioni, solo con fatti concreti.

Due uomini con lo stesso nome: Eduardo Halfon, che è anche il nome dell’autore del libro, «Canción» (Il Saggiatore, nella traduzione di Ilide Carmignani). Due uomini separati nel tempo e un’indagine che lo scrittore latinoamericano compie in prima persona inseguendo la storia drammatica del nonno, ovvero l’altro Eduardo Halfon. Nel mezzo un rapimento e il nome di un guerrigliero, Canción. Tutto prende avvio in una mattina del 1967 quando il nonno dell’autore viene prelevato da una banda di uomini armati. Questo il punto centrale di un’indagine che prende avvio con l’autore appena sbarcato a Tokyo (travestito da arabo). Lo scrittore diverrà protagonista di una ricerca nel tentativo di recuperare i fili di una vita, quella del nonno, mischiata e in parte confusa dai suoi personali ricordi e da quelli di amici e parenti.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Sulle tracce del nonno rapito e della guerriglia perduta

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