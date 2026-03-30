Sulle tracce della Matera multietnica

Sabato mattina alle 10 si terrà un percorso guidato dedicato alla storia multiculturale di Matera. L’iniziativa porterà i partecipanti a scoprire aspetti meno noti della città, concentrandosi sulle comunità che nel tempo hanno lasciato tracce significative: ebrei, greci, armeni e schiavoni. L’obiettivo è esplorare le testimonianze storiche e culturali di questi gruppi presenti nel tessuto urbano.

Sabato 04 aprile – ore 10.00Un percorso affascinante alla scoperta della Matera meno conosciuta, quella segnata dalle comunità che nei secoli hanno abitato la città: Ebrei, Greci, Armeni e Schiavoni.Attraverseremo l’antica giudecca, percorreremo i rioni Malve e Casalnuovo, visiteremo un’antica casa grotta e una suggestiva cripta ipogea, per poi esplorare uno degli insediamenti rupestri più autentici, sospeso in uno scenario spettacolare a strapiombo sulla gravina.Costo visita guidata: 15 €Gratuito per i minori accompagnatiIngresso Casa Grotta + Cripta di S. Andrea: 5 € da corrispondere sul postoPunto d’incontro: Via E. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Sulle tracce della Matera multietnica Articoli correlati Leggi anche: Sulle tracce della verità. Scatola nera e cellulare. La ’memoria’ al setaccio Made in Italy - Passaggi di tempo - Sulle tracce della grande musica italianaUna serata dedicata alla musica italiana e ai grandi evergreen internazionali, reinterpretati in chiave acustica con eleganza, calore e grande...