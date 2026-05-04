Da maggio, con la fine dello sconto sulle accise, i prezzi dei carburanti hanno iniziato a salire di nuovo. A questi aumenti si aggiunge il prolungarsi della tensione nello Stretto di Hormuz, che continua a influenzare i costi delle materie prime. Di conseguenza, il prezzo della benzina ha raggiunto nuovi livelli, segnando una fase di rincari nel settore dei carburanti.

Dopo la riduzione dello sconto sulle accise, entrata in vigore dal 2 maggio, e complice il perdurare dello stallo nello Stretto di Hormuz, i prezzi dei carburanti tornano a salire. Nel fine settimana gli operatori hanno ritoccato i listini di benzina e GPL in seguito alla riduzione dello sconto, che non ha riguardato il diesel, con rincari di 18,3 centesimi al litro per la verde e di 5 centesimi per il GPL. Come rileva il Mimit, il prezzo medio nazionale della benzina in modalità self service è salito a 1,899 euro al litro, rispetto a 1,756 euro registrati il 1° maggio, mentre quello del diesel self service resta stabile a 2,047 euro al litro.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Sui carburanti è arrivata una nuova ondata di rincari: vola il prezzo della benzina

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