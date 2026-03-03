Iran | Borse in rosso vola il prezzo del gas rincari anche sui carburanti – La diretta

Le borse in Iran sono in calo mentre il prezzo del gas aumenta notevolmente e anche i carburanti registrano rincari. La situazione si sviluppa nel contesto del conflitto in Medio Oriente tra Israele, Stati Uniti e Iran, che ha portato a una forte volatilità sui mercati energetici. I mercati finanziari e le quotazioni delle materie prime continuano a essere influenzate da questa tensione.

Il conflitto in Medio Oriente tra Israele, Stati Uniti e Iran sta avendo ripercussioni anche sui mercati energetici, diventati estremamente volatili. In forte rialzo soprattutto i prezzi di petrolio e gas mentre le principali borse di tutto il mondo stanno subendo grosse perdite, a partire da Milano che questa mattina ha aperto in calo del -1,92% ed è peggiorata con il passare delle ore. Male anche Francoforte e Tokyo. Non si arresta il netto calo per tutti i principali listini europei, in scia all’escalation militare in corso in Medioriente. In aggiunta a Milano, che cede attualmente il 3,2%, Francoforte cede il 3%, Parigi lascia sul terreno il 2,15%, Londra segna -2,02%. 🔗 Leggi su Lapresse.it

