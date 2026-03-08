Carburanti l’ondata di rincari continua | schizzano i prezzi per benzina e gasolio
I prezzi di benzina e gasolio sono in aumento continuo, con un incremento che segue i rialzi già registrati a causa della guerra in Iran. Le stazioni di servizio segnalano un aumento costante, mentre i consumatori si trovano a dover fare i conti con costi più elevati ogni giorno. La situazione sui prezzi dei carburanti resta in evoluzione, senza segnali di stabilizzazione a breve termine.
(Adnkronos) – Dopo i rialzi dovuti alla guerra in Iran, continua l'ondata di rincari per i carburanti sulla rete italiana, con la benzina che in diverse zone del Paese supera oggi al self la soglia di 1,8 euro al litro e il gasolio che al servito in autostrada viaggia spedito verso 2,6 euro al litro.
Caro carburanti, prezzi in forte aumento: benzina verso i 2 euro e gasolio in rialzoTornano a salire i prezzi dei carburanti: gasolio e metano in aumento, benzina servita vicina ai 2 euro al litro, soprattutto in autostrada.
Aumentano i prezzi di benzina e gasolio, stangata anche a Latina. La mappa dei rincariPesano anche sulle tasche dei pontini gli effetti scaturiti dall’attacco di Israele e Usa all’Iran.
