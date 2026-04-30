Prevenzione delle malattie tumorali | convegno a Oppido Mamertina

Domenica 10 maggio, alle ore 15, si svolgerà presso la nuova sala del Cinema Teatro di Oppido Mamertina un convegno dedicato alla prevenzione delle malattie tumorali. L'evento è promosso dall'associazione per la Tutela dei Diritti dei Malati Oncologici di Roma, che ha organizzato l'iniziativa con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico su tematiche legate alla salute e alla diagnosi precoce. La partecipazione è aperta a cittadini e operatori del settore.

Si terrà domenica 10 maggio, a partire dalle ore 15, presso la nuova sala del Cinema Teatro di Oppido Mamertina, organizzato dall'associazione per la Tutela dei Diritti dei Malati Oncologici di Roma, A.di.mo, un convegno sui nuovi temi per la prevenzione delle malattie tumorali. Il convegno.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate "Ci fate sentire meno soli": il regalo dell’Arma per la Pasqua degli anziani di Oppido MamertinaPiù che un gesto istituzionale, un incontro fatto di attenzione concreta, dialogo e vicinanza umana. “La prevenzione delle malattie femminili: focus menopausa”: incontro pubblicoBRINDISI - A “La prevenzione delle malattie femminili: focus menopausa” è dedicata la conversazione che la Commissione pari opportunità (Cpo) del... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Prevenzione delle malattie tumorali: convegno a Oppido Mamertina il 10 maggio 2026; Il convegno di A.DI.MO, da Roma ad Oppido Mamertina in Calabria: la prevenzione che cura. Oppido Mamertina ospita il convegno A.DI.MO: nuove frontiere nella prevenzione e cura oncologicaSi terrà domenica 10 maggio, a partire dalle ore 15, presso la nuova sala del Cinema Teatro di Oppido Mamertina, organizzato dall'associazione per la Tutela ... inquietonotizie.it