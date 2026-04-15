Borgo di Cibottola quale futuro? Peltristo e Pinzo chiedono lumi

Il borgo di Cibottola, un tempo teatro di matrimoni e feste di paese, si trova oggi in una fase di incertezza. Due cittadini del luogo hanno chiesto chiarimenti sulla situazione attuale e sul futuro della frazione, che sembra attraversare un periodo di inattività e mancanza di iniziative. La comunità locale si interroga sulle prospettive di rilancio di questo angolo del territorio, che ha avuto un ruolo centrale nelle tradizioni del passato.

PIEGARO - Un tempo set naturale per matrimoni e teatro di storiche feste di paese, il borgo di Cibottola vive oggi un presente di stallo. Il destino di questo angolo di Umbria, arroccato tra memorie di capitani di ventura e spiritualità francescana, è al centro di una riflessione sollevata da Augusto Peltristo (Fare Perugia-FI) e Roberto Pinzo (Civica Piegaro), che pongono un interrogativo non più rimandabile: quale futuro resta per un patrimonio che scivola lentamente verso l’ abbandono? Secondo i due esponenti politici, la situazione attuale è il risultato di un "immobilismo" che durerebbe da oltre dieci anni. Peltristo e Pinzo denunciano...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Borgo di Cibottola, quale futuro? Peltristo e Pinzo chiedono lumi Pavimento in mosaico: "E l'Invader nel borgo? Quale criterio per la rimozione delle opere dalle porte storiche?"Riceviamo e pubblichiamo questa riflessione inviata da un nostro lettore legata alla vicenda del Pavimento di Montalbini che dovrà essere rimosso da... Dove si trova Curon Venosta, il borgo sommerso da un lago dal quale riaffiora solo l’antico campanileIn Trentino-Alto Adige si trova un campanile che emerge dall'acqua per raccontare la triste storia del borgo Curon Venosta, sommerso da una diga...