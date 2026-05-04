YouTube ha annunciato nuove funzionalità che integrano l’intelligenza artificiale per facilitare la produzione di contenuti musicali e la gestione dei commenti. La piattaforma mira a rendere più semplice il lavoro dei creator, offrendo strumenti automatizzati per creare musica generata dall’AI e per moderare i commenti in modo più efficiente. La novità si inserisce in un percorso di aggiornamenti dedicati all’intelligenza artificiale, ormai sempre più presente nel settore.

Roma, 4 maggio 2026 – La strada è tracciata: YouTube accelera sempre più sul fronte dell’intelligenza artificiale e punta a semplificare la vita dei creator. La piattaforma sta testando due nuove funzionalità: la generazione automatica di basi musicali royalty-free e un sistema avanzato di moderazione dei commenti basato sul contesto. Scopriamo di più. La generazione automatica di basi musicali. La prima novità riguarda uno dei nodi più delicati per chi pubblica video: il copyright musicale e la generazione automatica di basi musicali royalty-free. All’interno di YouTube Studio, alcuni utenti stanno già sperimentando il nuovo pulsante “Create” nella funzione “Replace Song”.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Su YouTube musica generata dall’AI e commenti facili da gestire, vita più semplice per i creator

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