Selvaggia Lucarelli pubblica le chat sul caso Schettini | Voti più alti se commenti su Youtube? la polemica dilaga online

Selvaggia Lucarelli ha condiviso chat e testimonianze di ex studenti per denunciare come la partecipazione alle lezioni venga premiata con voti più alti se si commenta su YouTube. La pubblicazione, motivata dalla diffusione di contenuti delle lezioni online, ha acceso un acceso dibattito sui criteri di valutazione. Le conversazioni mostrano come alcuni studenti siano incentivati a creare contenuti digitali per migliorare i risultati scolastici. La questione continua a alimentare le discussioni sul metodo didattico.

Il caso Schettini si arricchisce di un nuovo capitolo. Dopo le polemiche sulle lezioni trasformate in contenuti per YouTube, Selvaggia Lucarelli ha pubblicato chat e testimonianze di ex studenti che riaccendono il dibattito. Al centro della bufera, il prof influencer Vincenzo Schettini e il suo canale " La Fisica che ci piace ". Le accuse parlano di voti più alti in cambio di commenti sotto i video. Una vicenda che intreccia scuola, social e valutazione didattica. La vicenda prende slancio quando, durante il podcast " Passa Dal BSMT ", Schettini racconta di aver registrato video durante le lezioni al liceo, utilizzando anche i suoi studenti per le riprese destinate al canale YouTube.