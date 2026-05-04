Studio Banca del Fucino la Cina può reggere lo shock energetico

In un momento in cui si intensifica la crisi nel Medio Oriente, si segnala che la Cina non è coinvolta come parte in conflitto. Secondo uno studio della Banca del Fucino, il paese asiatico avrebbe la capacità di affrontare lo shock energetico derivante dalla tensione. La situazione attuale non sembra mettere a rischio la stabilità energetica cinese, che potrebbe mantenere il ritmo di approvvigionamento anche in situazioni di crisi.

ROMA (ITALPRESS) – Nell’attuale conflitto in Medio Oriente, la Cina non costituisce una delle parti belligeranti. Diversi analisti hanno però sostenuto che Pechino sarebbe il vero obiettivo della campagna militare di Usa e Israele contro l’Iran. Un’ipotesi a prima vista verosimile, anche alla luce dell’operazione compiuta dagli Usa in Venezuela a gennaio 2026: anche in quel caso, come per l’Iran, si era di fronte ad un Paese esportatore di materie prime energetiche – petrolio in primis – con importanti legami con la Cina. Ma quali sono le reali implicazioni della guerra in Medio Oriente per Pechino? Come è equipaggiata l’economia cinese per...🔗 Leggi su Ildenaro.it

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