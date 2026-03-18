Biodiversità Banca del Fucino entra nella Fondazione Marevivo

Banca del Fucino ha deciso di entrare a far parte della Fondazione Marevivo come Sostenitore Fondatore. La banca ha così rafforzato il proprio impegno nel campo della tutela ambientale e della valorizzazione degli ecosistemi naturali. La collaborazione tra le due parti mira a sostenere progetti e iniziative dedicate alla salvaguardia della biodiversità e alla tutela delle risorse marine.

Banca del Fucino entra nella Fondazione Marevivo (ETS – Ente del Terzo Settore) in qualità di Sostenitore Fondatore, rafforzando il proprio impegno a favore della tutela dell’ambiente e della valorizzazione degli ecosistemi naturali. Nell’ambito della collaborazione con la Fondazione, si legge in una nota, la Banca contribuirà alla realizzazione di un nuovo progetto dedicato alla ricerca scientifica, alla formazione e alla sensibilizzazione sui temi della biodiversità e della tutela degli ecosistemi marini e fluviali, con particolare attenzione al contesto urbano della città di Roma. Con l’ingresso nella Fondazione Marevivo, Banca del Fucino... 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Biodiversità, Banca del Fucino entra nella Fondazione Marevivo Articoli correlati Leggi anche: Capri, via libera all’Area Marina Protetta. Marevivo: Un passo decisivo per la biodiversità Vini Masciarelli entra nella Fondazione Altagamma, Marsilio: "Un grande risultato per l'Abruzzo"Dal 1992 la realtà riunisce le migliori imprese dell'alto di gamma del Made in Italy. Aggiornamenti e notizie su Biodiversità Banca del Fucino entra... Temi più discussi: Banca del Fucino e Marevivo, partnership strategica per la biodiversità marina; Tutela della biodiversità, Banca del Fucino entra nella Fondazione Marevivo; Tutela della biodiversità, Banca del Fucino entra nella Fondazione Marevivo; Banca del Fucino sostiene la biodiversità unendosi a Fondazione Marevivo per un mare più sano. Tutela della biodiversità, Banca del Fucino entra nella Fondazione MarevivoROMA (ITALPRESS) – Banca del Fucino entra nella Fondazione Marevivo (ETS – Ente del Terzo Settore) in qualità di Sostenitore Fondatore, rafforzando il proprio impegno a favore della tutela dell’ambien ... msn.com Banca del Fucino entra nella Fondazione Bioparco di RomaROMA (ITALPRESS) – Banca del Fucino entra come Fondatore Successivo nella Fondazione Bioparco di Roma, lo storico giardino zoologico della Capitale. Con la sottoscrizione di quest’accordo Banca del ... iltempo.it Tutela della biodiversità, Banca del Fucino entra nella Fondazione Marevivo x.com Un anno di Trump: il “bilancio provvisorio” dell’Ufficio Studi di Banca del Fucino https://www.corrierenazionale.net/2026/03/08/un-anno-di-trump-il-bilancio-provvisorio-dellufficio-studi-di-banca-del-fucino/ ROMA – Sono passati meno di 18 mesi da quando Don - facebook.com facebook