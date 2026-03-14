Scorte energie alternative diplomazia | così la Cina si è preparata allo shock energetico in Medio Oriente

La Cina ha adottato misure per affrontare il potenziale shock energetico in Medio Oriente, concentrandosi su scorte, energie alternative e diplomazia. La regione del Golfo potrebbe influenzare i mercati mondiali di petrolio a causa di problemi nello Stretto di Hormuz, una rotta strategica per il transito di risorse energetiche. La situazione preoccupa gli analisti e le autorità globali.

Il funzionamento a singhiozzo dello Stretto di Hormuz potrebbe generare una crisi energetica globale (ne abbiamo parlato qui ). Nel caso in cui tale rotta marittima dovesse addirittura restare completamente inagibile per mesi, allora le conseguenze per l’economia dell’intero pianeta sarebbero ancora peggiori. Anche la Cina si trova ovviamente in una situazione delicata, seppur molto diversa rispetto ai Paesi europei e alle altre nazioni asiatiche interessate al dossier. Gli analisti dell’Ocbc, per esempio, hanno affermato che il Dragone potrebbe essere “ meno sensibile a una chiusura prolungata dello Stretto di Hormuz rispetto a molti dei suoi omologhi asiatici”. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Scorte, energie alternative, diplomazia: così la Cina si è preparata allo shock energetico in Medio Oriente Articoli correlati Leggi anche: F-35 e aerei nelle basi militari: così i satelliti della Cina svelano le mosse Usa in Medio Oriente Medio Oriente, Tiso (Accademia IC): “Pace obiettivo primario: trionfi diplomazia”Comune di Baronissi: “Inaugurato l’Ambulatorio Virtuale di Comunità, visite specialistiche in telemedicina direttamente sul territorio” Portici:... Aggiornamenti e notizie su Medio Oriente Scorte, energie alternative, diplomazia: così la Cina si è preparata allo shock energetico in Medio OrienteIl funzionamento a singhiozzo dello Stretto di Hormuz potrebbe generare una crisi energetica globale (ne abbiamo parlato qui). Nel caso in cui tale rotta marittima dovesse addirittura restare ... msn.com Come la guerra in Medio Oriente agita l'Europa: diplomazia, energia e scontri politiciL'escalation in Medio Oriente rimescola le carte in Europa: dalla cooperazione militare alle tensioni diplomatiche, passando per il dossier energetico e le critiche alla leadership della UE ... notizie.it