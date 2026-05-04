Studentesse investite davanti la scuola tanto spavento ed una gamba fratturata

Questa mattina, poco dopo le 10:30, un incidente si è verificato in Viale Europa a Cassino, coinvolgendo due studentesse investite davanti a una scuola. Le due ragazze sono state soccorse sul posto, una di loro ha riportato una frattura alla gamba, mentre l’altra ha subito contusioni. L’incidente ha causato molta paura tra i presenti, ma non si sono registrati danni ad altre persone o proprietà.

La frattura di una gamba, contusioni, e tanto spavento, questo il bilancio dell’investimento avvenuto poco dopo le 10:30 di questa mattina in Viale Europa a Cassino nel sud della provincia di Frosinone. Ad essere investite sono state due studentesse del liceo socio pedagogico ‘Varrone’.Prima lo.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Napoli, scooter finisce in una voragine a Fuorigrotta: 40enne ferito, gamba fratturataBrutto incidente stradale nella serata di ieri, domenica 15 febbraio, a Fuorigrotta, dove un quarantenne in sella a uno scooter è rimasto ferito dopo... Incidente al Villaggio Mosè, studentesse investite da un'autoBrutta disavventura per due studentesse minorenni, una 14enne e una 15enne, finite in ospedale dopo essere state investite da un’auto all’uscita del...