Incidente al Villaggio Mosè studentesse investite da un' auto

Due studentesse di 14 e 15 anni sono state investite da un’auto mentre uscivano dal McDonald’s al Villaggio Mosè. L’incidente si è verificato a causa di un'auto che non ha frenato in tempo, lasciando le giovani ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato le ragazze in ospedale per le cure necessarie. La dinamica dell’incidente resta al centro delle indagini delle forze dell’ordine.

Brutta disavventura per due studentesse minorenni, una 14enne e una 15enne, finite in ospedale dopo essere state investite da un'auto all'uscita del McDonald's. L'incidente è avvenuto l'altra sera lungo viale Leonardo Sciascia, nel quartiere di Villaggio Mosè. Le due ragazze avevano appena terminato di cenare nel locale quando, mentre attraversavano la strada, sono state travolte da una Fiat Panda condotta da un 67enne agrigentino. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno trasferito le minorenni in ospedale. Fortunatamente le loro condizioni non destano preoccupazione: hanno riportato solo alcuni traumi e un grande spavento.