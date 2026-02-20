L’alunno cade durante la corsa in palestra e i genitori perdono la causa in Tribunale | la condotta imprevedibile del minore esime la scuola da ogni responsabilità Cosa hanno detto i giudici

Il 15 settembre 2016, durante una lezione di educazione fisica svolta nella palestra di un istituto comprensivo della provincia di Latina, un alunno quattordicenne riportava lesioni al ginocchio e ai polsi dopo essere andato a sbattere contro una parete durante esercizi di corsa. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

