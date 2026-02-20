L’alunno cade durante la corsa in palestra e i genitori perdono la causa in Tribunale | la condotta imprevedibile del minore esime la scuola da ogni responsabilità Cosa hanno detto i giudici
Il 15 settembre 2016, un quattordicenne si ferisce gravemente durante la lezione di educazione fisica in una scuola di Latina, cadendo e sbattendo contro una parete. I genitori chiedono un risarcimento, accusando la scuola di negligenza. Tuttavia, i giudici stabiliscono che la caduta deriva da un comportamento imprevedibile del minore e che la scuola non può essere ritenuta responsabile. La decisione si basa sulla natura accidentale dell’incidente, che non dipende da mancanza di vigilanza.
Il 15 settembre 2016, durante una lezione di educazione fisica svolta nella palestra di un istituto comprensivo della provincia di Latina, un alunno quattordicenne riportava lesioni al ginocchio e ai polsi dopo essere andato a sbattere contro una parete durante esercizi di corsa. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
