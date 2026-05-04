Stretto di Hormuz Teheran | ‘Colpi avvertimento contro nave Usa’ Washington nega

Le tensioni tra Iran e Stati Uniti si sono intensificate nello Stretto di Hormuz, dove Teheran ha dichiarato di aver sparato colpi avvertimento contro una nave americana. Gli Stati Uniti hanno invece negato di aver subito attacchi o danni, e le rispettive autorità hanno rilasciato comunicati contrastanti. La situazione rimane sotto osservazione, con il rischio di escalation nelle acque strategiche del Golfo Persico.