Stretto di Hormuz Teheran | ‘Colpi avvertimento contro nave Usa’ Washington nega
Le tensioni tra Iran e Stati Uniti si sono intensificate nello Stretto di Hormuz, dove Teheran ha dichiarato di aver sparato colpi avvertimento contro una nave americana. Gli Stati Uniti hanno invece negato di aver subito attacchi o danni, e le rispettive autorità hanno rilasciato comunicati contrastanti. La situazione rimane sotto osservazione, con il rischio di escalation nelle acque strategiche del Golfo Persico.
La tensione sullo Stretto di Hormuz è alle stelle. Tra Iran e Usa volano accuse di attacchi missilistici e si alternano smentite ufficiali La tensione nelloStretto di Hormuzsi è ulteriormente intensificata dopo che laRepubblica Islamica dell’Iranha dichiarato di aver respinto una nave da guerra degliStati Uniti.Secondo l’agenzia iranianaFars News Agency, due missili avrebbero colpito l’imbarcazione nei pressi dell’isola di Jask, costringendola a ritirarsi dopo aver ignorato gli avvertimenti. Nel frattempo, la televisione di Stato iraniana ha riferito di un “colpo di avvertimento” lanciato dalla marina controcacciatorpediniere americani, con l’impiego dimissili da crociera, razzi e droni.🔗 Leggi su Ildifforme.it
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È giallo su una nave #Usa colpita nello stretto di #Hormuz: l' #Iran dice di aver sparato missili, ma le Forze americane hanno smentito: "Due nostre navi mercantili hanno transitato con successo attraverso lo Stretto". x.com