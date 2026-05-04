Nave sudcoreana in fiamme a Hormuz dopo un’esplosione Teheran | Missili di avvertimento contro nave Usa Ma arriva la smentita – La diretta

Una nave petroliera sudcoreana è stata colpita da un’esplosione nello Stretto di Hormuz, causando incendi a bordo. Poco prima, il governo di Teheran aveva dichiarato di aver lanciato missili di avvertimento contro una nave statunitense, dichiarazioni successivamente smentite. Nello stesso tratto di mare, si è verificato anche un attacco con proiettili non identificati su una petroliera, pochi istanti dopo l’annuncio di un ex presidente statunitense riguardo alle navi bloccate nel Golfo.

Una petroliera è stata colpita da proiettili non identificati nello Stretto di Hormuz subito dopo l’annuncio di Donald Trump sulle navi bloccate nel Golfo da liberare. Trump ha fornito pochi dettagli sul piano, che a suo dire sarebbe iniziato oggi 4 maggio per aiutare le navi e i loro equipaggi rimasti “intrappolati” con scorte di cibo e altri rifornimenti in esaurimento. «Abbiamo detto a questi Paesi che guideremo le loro navi in??sicurezza fuori da queste vie d’acqua ristrette, in modo che possano riprendere liberamente e abilmente le loro attività», ha dichiarato Trump in un post sul suo sito Truth Social. Centinaia di navi e fino a 20 mila marittimi non sono riusciti ad attraversare lo stretto durante il conflitto, secondo l’Organizzazione Marittima Internazionale.🔗 Leggi su Open.online

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