Una nave battente bandiera panamense, gestita dalla compagnia di navigazione sudcoreana HMM Co., è esplosa e ha preso fuoco nel tratto di mare dello Stretto di Hormuz. L’incidente ha causato un incendio a bordo, senza ancora informazioni ufficiali sulle cause o eventuali feriti. La nave si trovava nella zona al momento del verificarsi dell’incidente, ma non sono stati diffusi dettagli ulteriori sulle conseguenze o sulle azioni di soccorso.

La portarinfuse, che batte bandiera panamense, è ancorata nelle acque degli Emirati Arabi Uniti. A bordo 24 persone: non ci sarebbero vittime. Un’esplosione e un incendio si sono verificati a bordo di una nave battente bandiera panamense della compagnia di navigazione sudcoreana HMM Co., ancorata nelle acque vicino agli Emirati Arabi Uniti, all’interno dello Stretto di Hormuz. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri di Seul: a bordo della portarinfuse c’erano 24 persone, di cui sei di nazionalità coreana. Non ci sarebbero vittime. Il ministero degli Esteri sudcoreano ha spiegato che le cause dell’esplosione e dell’incendio, così come l’entità dei danni, sono attualmente oggetto di indagine.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Stretto di Hormuz, nave sudcoreana in fiamme dopo un’esplosione: cosa sappiamo

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