Una nave con bandiera sudcoreana è stata segnalata in fiamme nello Stretto di Hormuz, vicino all'Iran. Il ministero degli Esteri di Seul ha comunicato che l'incendio è avvenuto intorno alle 20 e sta verificando se si tratti di un attacco. Non sono ancora stati forniti dettagli su eventuali feriti o cause dell'incendio. La situazione viene monitorata dalle autorità coreane.

Una nave battente bandiera della Corea del Sud sarebbe in fiamme al largo dell’ Iran. Il ministero degli Esteri di Seul riferisce che “intorno alle 20.40 ora coreana si sono verificati un incendio e un’ esplosione su una nave gestita da una compagnia di navigazione sudcoreana che era ancorata nelle acque vicino agli Emirati Arabi Uniti nello Stretto di Hormuz “. Il ministero, citato dall’ agenzia di stampa Yonhap, riferisce che si tratta della nave Namu operata dalla compagnia sudcoreana HMM, con nazionalità panamense. Sempre secondo Yonhap, la compagnia HMM ha riferito di “un’esplosione e un incendio nella sala macchine sul lato di babordo di una nave portarinfuse” e ha aggiunto che “i membri dell’equipaggio stanno spegnendo l’incendio nello Stretto di Hormuz”, chiedendo “cautela nel definirlo un attacco”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, nave della Corea del Sud in fiamme nello Stretto di Hormuz. Seul: “Verifichiamo possibile attacco”

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