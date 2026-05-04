L’Unione Europea ha introdotto nuove restrizioni sulle tecnologie verdi provenienti dalla Cina, in particolare sugli inverter utilizzati negli impianti solari. Le misure mirano a limitare l’uso di alcune componenti per prevenire possibili blackout e proteggere le infrastrutture energetiche da attacchi informatici. Queste restrizioni si applicano a determinati prodotti e prevedono controlli più severi sulle importazioni di queste tecnologie.

Stretta dell’Europa su alcune componenti made in China per gli impianti ad energia solare, con lo scopo di rafforzare la sicurezza contro gli attacchi informatici. La Commissione europea ha deciso di limitare la presenza di inverter provenienti da Paesi considerati ad alto rischio, nei progetti finanziati con fondi del Vecchio continente. Gli inverter sono dispositivi per trasformare la corrente prodotta dagli impianti solari rendendola utilizzabile nella rete elettrica. I Paesi ritenuti ad alto rischio sono Cina, Russia, Corea del Nord e Iran: ma solo Pechino ha una presenza significativa nel mercato degli inverter. La decisione è stata adottata dal Collegio il primo aprile e sarà attuata attraverso orientamenti interni ai servizi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Stretta dell’Europa sulle tecnologie green cinesi: limiti agli inverter per l’energia solare per evitare blackout e attacchi alle infrastrutture

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