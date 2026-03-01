Scuole nel mirino | oltre 100 bambini morti in Iran Save the Children chiede protezione immediata per i minori e stop agli attacchi alle infrastrutture civili
In Iran, più di 100 bambini sono deceduti a causa di attacchi contro scuole e infrastrutture civili. Save the Children ha richiesto misure urgenti per proteggere i minori e fermare gli attacchi. La regione sta assistendo a un aumento della violenza che colpisce direttamente la popolazione civile, in particolare i più giovani.
L'escalation di violenza in Medio Oriente e nella regione circostante ha prodotto conseguenze drammatiche sulla popolazione civile. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Niscemi, Save the Children lancia l’allarme: oltre 4.200 minori vivono nell’emergenza frana tra evacuazioni, scuole chiuse e abitazioni a rischio crolloLa frana che dal 16 gennaio interessa il territorio di Niscemi, in provincia di Caltanissetta, ha generato una situazione di emergenza che coinvolge...
Save the Children: “Non c’è spazio per essere bambini”, l’allarme sui traumi invisibili che devastano i minori migranti in viaggio verso l’Europal rapporto Traversing Danger di Save the Children denuncia il “danno cumulativo” sulla salute mentale dei minori migranti: violenze ripetute e...
Aggiornamenti e contenuti dedicati a Scuole.
Temi più discussi: Scontro per il controllo della Scuola superiore della magistratura: nel mirino il bis di Sciarra; Blog | Tutti i cittadini di questo Paese sono stanchi di vivere nella paura: Elly, ascolta!; Bando scuole d’infanzia. Graduatorie nel mirino. La protesta di Carapia: Pendolari penalizzati; Distributori di snack nelle scuole italiane in Alto Adige, in tribunale per l'appalto da oltre 3 milioni: la battaglia sulla qualità di grissini e cioccolato.
Bando scuole d’infanzia. Graduatorie nel mirino. La protesta di Carapia: Pendolari penalizzatiIl punteggio di chi fa avanti e indietro per lavoro verrà così cancellato. Il consigliere di Fratelli d’Italia boccia la nuova proposta comunale:. Eliminazione di cinque punti, tanta rabbia da parte ... ilrestodelcarlino.it
Scuole nel mirino dei ladri a Torino, asili e superiori saccheggiati tra Mirafiori e CenisiaZaini dei bambini rubati al Mary Poppins, sei colpi in tre settimane al Santorre di Santarosa: dirigenti chiedono antifurti e interventi urgenti ... giornalelavoce.it
#Salvini a Firenze: 'Non mettere i crocifissi nelle scuole significa negare la nostra cultura'. x.com
Agevolazioni mensa scolastica, apertura termini per l’anno scolastico 2026/27 Si apriranno oggi 1° marzo i termini per inviare la richiesta di agevolazione tariffaria per le alunne e gli alunni che usufruiscono della mensa scolastica nelle scuole di Roma (inf - facebook.com facebook