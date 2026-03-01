Scuole nel mirino | oltre 100 bambini morti in Iran Save the Children chiede protezione immediata per i minori e stop agli attacchi alle infrastrutture civili

In Iran, più di 100 bambini sono deceduti a causa di attacchi contro scuole e infrastrutture civili. Save the Children ha richiesto misure urgenti per proteggere i minori e fermare gli attacchi. La regione sta assistendo a un aumento della violenza che colpisce direttamente la popolazione civile, in particolare i più giovani.