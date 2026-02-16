Energia green e infrastrutture | i progetti delle pmi finanziati da Bcc Iccrea

La Bcc Iccrea ha finanziato numerosi progetti di energie rinnovabili, spinta dalla crescente domanda di fonti pulite e sostenibili. La causa principale deriva dall’esigenza di ridurre le emissioni di CO2 e di puntare su impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici, che coinvolgono molte piccole e medie imprese locali. Uno dei metodi più utilizzati per avviare queste iniziative è il project finance, una forma di finanziamento a lungo termine in cui i rimborsi vengono coperti dai ricavi generati direttamente dal progetto. Tra gli interventi più concreti, ci sono impianti solari installati su tet

IMPIANTI fotovoltaici, eolici, idroelettrici e da altre fonti rinnovabili. Uno dei motori per far partire gli investimenti "green" si chiama project finance (o finanza di progetto), una tecnica di finanziamento a lungo termine in cui il rimborso del debito è garantito dai flussi di cassa generati dal progetto stesso. Nel mondo del credito cooperativo, il project finance è diventato negli anni uno strumento sempre più centrale per accompagnare lo sviluppo di infrastrutture locali e progetti legati appunto alla transizione energetica. È in questo quadro che si colloca l'impegno del Gruppo Bcc Iccrea che, attraverso una struttura specialistica dedicata, supporta le banche sul territorio nelle operazioni più complesse rivolte alle imprese.