Sviluppo sostenibile nelle amministrazioni locali | secondo incontro formativo a Palazzo dei Leoni

Domani, 14 aprile, si svolgerà al Salone degli Specchi di Palazzo dei Leoni il secondo incontro del percorso formativo dedicato allo sviluppo sostenibile nelle amministrazioni locali. L'evento si terrà dalle 9:00 alle 13:00 e vedrà la partecipazione di funzionari pubblici e esperti del settore. L’obiettivo dell’iniziativa è approfondire le pratiche e le strategie adottate dagli enti locali in materia di sostenibilità ambientale e gestione territoriale.

Domani, 14 aprile, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, al Salone degli Specchi di Palazzo dei Leoni, si terrà il secondo appuntamento del percorso formativo dedicato allo sviluppo sostenibile nelle amministrazioni locali.L’iniziativa è realizzata in collaborazione con ASviS – Alleanza Italiana per lo.🔗 Leggi su Messinatoday.it Sviluppo sostenibile degli enti locali, nuovo appuntamento a Palazzo dei LeoniProsegue il percorso formativo dedicato allo sviluppo sostenibile nelle amministrazioni locali, promosso dalla Città metropolitana di Messina in... Sicurezza nei locali pubblici. L'incontro formativo di AscomLa sicurezza nei pubblici esercizi torna al centro dell’attenzione con un appuntamento dedicato agli imprenditori del settore.