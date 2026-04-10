Sviluppo sostenibile degli enti locali nuovo appuntamento a Palazzo dei Leoni

Un nuovo incontro si è tenuto a Palazzo dei Leoni, nel quadro del percorso formativo dedicato allo sviluppo sostenibile delle amministrazioni locali. L’iniziativa è promossa dalla Città metropolitana di Messina, in collaborazione con Asvis – l’alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, e con l’Università degli studi di Messina. L’obiettivo del progetto è approfondire le strategie e le pratiche legate alla sostenibilità nelle amministrazioni pubbliche.