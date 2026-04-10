Sviluppo sostenibile degli enti locali nuovo appuntamento a Palazzo dei Leoni
Un nuovo incontro si è tenuto a Palazzo dei Leoni, nel quadro del percorso formativo dedicato allo sviluppo sostenibile delle amministrazioni locali. L’iniziativa è promossa dalla Città metropolitana di Messina, in collaborazione con Asvis – l’alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, e con l’Università degli studi di Messina. L’obiettivo del progetto è approfondire le strategie e le pratiche legate alla sostenibilità nelle amministrazioni pubbliche.
Prosegue il percorso formativo dedicato allo sviluppo sostenibile nelle amministrazioni locali, promosso dalla Città metropolitana di Messina in collaborazione con Asvis – Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile e l’Università degli studi di Messina. Il prossimo 14 aprile, dalle 9:00 alle. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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Temi più discussi: Pubblicata la seconda edizione delle Linee guida per attività a supporto della ricerca interdisciplinare 2026; Urbanistica, la Giunta regionale approva la delibera che dà il via all'aggiornamento e l'integrazione del PPR. L’assessore Spanedda: Frutto dell’impegno costante di due anni; Rete dei Comuni sostenibili, l'assemblea nazionale tra sviluppo e giovani; Rete dei Comuni sostenibili, si apre domani a Roma l’assemblea nazionale.
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la solidarietà siano i fondamenti per uno sviluppo sostenibile per tutti. 3/3 x.com