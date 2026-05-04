Una notte di terrore in Italia si è conclusa con un incidente che ha coinvolto diverse studentesse, lasciando i loro corpi irriconoscibili. Una collisione violenta ha provocato un boato forte, interrompendo il silenzio e causando gravi danni ai veicoli coinvolti. Sul luogo sono intervenute le forze dell’ordine e i soccorsi, che hanno trovato le vittime in condizioni critiche. La dinamica dell’incidente è ancora sotto indagine.

Un boato improvviso ha squarciato il silenzio della notte, trasformando una corsa in auto in una tragedia. Erano da poco passate le 23:30 quando una vettura ha perso il controllo, finendo la sua corsa contro un ostacolo lungo la strada. L’impatto è stato devastante. In pochi secondi, l’auto si è accartocciata su se stessa, lasciando intrappolate al suo interno tre giovani. Per due di loro non c’è stato nulla da fare. Il dramma si è consumato a Forlì, lungo viale dell’Appennino, nei pressi del centro commerciale Ravaldino. Una Renault Clio, con a bordo tre amiche, avrebbe perso aderenza dando origine a un violento testacoda prima dello schianto contro un albero.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Strage di studentesse in Italia: “Schianto atroce, i corpi ridotti così”

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