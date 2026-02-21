Tragedia in Italia trovati due corpi vicino al cimitero | Sono ragazzi Scena atroce
Due giovani sono stati trovati senza vita vicino al cimitero di Ascoli Piceno, probabilmente a causa di un incidente. La scoperta è avvenuta al mattino, quando passanti hanno segnalato i corpi abbandonati sul ciglio della strada. I soccorritori hanno confermato che si tratta di ragazzi, ancora da identificare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto e raccogliere eventuali prove sul luogo. La comunità si interroga sulle cause di questa tragedia.
La quiete del sabato mattina ad Ascoli Piceno è stata squarciata da una scoperta terribile, avvenuta a pochi passi da un luogo simbolo della memoria cittadina. All’interno di una tenda montata nel quartiere di Borgo Solestà, a brevissima distanza dal cimitero civico, sono stati rinvenuti i corpi senza vita di un uomo e una donna, entrambi di un’età stimata tra i 35 e i 40 anni. Il dramma si è consumato lungo la principale via d’accesso al camposanto, in un declivio che affaccia sul fiume Tronto, un’area che purtroppo è diventata nel tempo un rifugio per chi non ha una casa e cerca riparo in alloggi di fortuna. 🔗 Leggi su Tvzap.it
