Questa mattina, lungo la via Emilia Ovest, si è verificato un incidente grave che ha coinvolto un'auto e un autocarro carico di latte. L'impatto, avvenuto all'alba, ha provocato il decesso di tre persone. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma i loro tentativi di rimettere in piedi i feriti sono stati vani. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire i rilievi delle forze dell'ordine.

L’alba di oggi ha portato con sé un risveglio drammatico lungo la via Emilia Ovest, teatro di uno schianto violentissimo che ha strappato la vita a tre persone. Il silenzio delle prime ore del mattino, poco prima delle 6, è stato squarciato da un impatto devastante all’altezza del civico 1700. Per cause che sono tuttora in corso di accertamento da parte delle autorità, un autocarro adibito al trasporto latte si è scontrato frontalmente con un’autovettura che procedeva in direzione opposta. La forza dell’urto è stata tale da proiettare entrambi i mezzi fuori dal sedime stradale, facendoli precipitare nella scarpata adiacente alla carreggiata in un ammasso di lamiere contorte.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Incidente all’alba, è strage: schianto atroce contro autocarro pieno di latte

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